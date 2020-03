Cor 13:00 Is Mirrionis, sigilli al circolo aperto Provvidenziale l´intervento degli agenti di Polizia di Cagliari che hanno contestato al titolare del circolo ricreativo l´apertura incurante e nonostante i divieti imposti dal decreto



Commenti CAGLIARI - Sanzioni per 22mila euro e denuncia per il presidente del circolo ricreativo. Violando i divieti vigenti, aveva comunque aperto e al suo interno c'erano perfino diverse persone che giocavano alle slot. Il prefetto della provincia di Cagliari ne ha disposto la chiusura per 30 giorni. Provvidenziale l'intervento degli agenti di Polizia di Cagliari a Is Mirrionis, popolare quartiere della Città Metropolitana.