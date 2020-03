1300 controlli nelle case al mare dell´Isola

18/3/2020 CoVid-19: Gdf, controlli su ingressi e spostamenti I Reparti navali della Guardia di finanza presenti in Sardegna, sotto la direzione del Reparto Operativo aeronavale di Cagliari, hanno avviato servizi di perlustrazione lungo l’intera costa, per monitorare gli arrivi ed i transiti in tutti i porti turistici disseminati tra grandi e piccoli centri urbani, oltre a rafforzare la costante presenza in mare proprio per intercettare gli spostamenti non ricadenti nelle casistiche di inderogabile necessità, al momento consentite