Covid-killer, vittima a Casa Serena

Covid-19, poi il decesso. E' avvenuto nella residenza per anziani Casa Serena, a pochi giorni dal diffondersi del virus. L'annuncio è stato dato direttamente dal sindaco Nanni Campus, questa mattina nel corso di una conferenza stampa presieduta nel cortile di Palazzo Ducale. La vittima è la terza in Sardegna se si escludono i deceduti sardi in Continente. Sassari si conferma il territorio di gran lunga più colpito dell'Isola [ SASSARI - Prima l'allarme, poi il decesso. E' avvenuto nella residenza per anziani Casa Serena, a pochi giorni dal diffondersi del virus. L'annuncio è stato dato direttamente dal sindaco Nanni Campus, questa mattina nel corso di una conferenza stampa presieduta nel cortile di Palazzo Ducale. La vittima è la terza in Sardegna se si escludono i deceduti sardi in Continente. Sassari si conferma il territorio di gran lunga più colpito dell'Isola [ LEGGI ].