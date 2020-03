Red 14:16 Mangia sardo: Campagna amica a domicilio La Coldiretti nord Sardegna lancia l´allarme “rischio spreco cibo”. Intanto, Campagna amica garantisce la consegna a domicilio dei prodotti a chilometro zero







«Campagna amica, anche nei momenti difficili, dimostra di essere una vera comunità con i clienti che continuano a cercare i prodotti delle loro aziende e queste che nel rispetto di tutte le norme gli consentono di continuare a consumarli portandoli a domicilio – afferma il presidente di Coldiretti nord Sardegna Battista Cualbu, che lancia un appello ai sardi - Nonostante l’emergenza, la campagna non si ferma, la natura continua a produrre e gli agricoltori a lavorarla e curarla. Per questo è fondamentale dare precedenza a noi stessi, in un momento in cui altre nazioni per meri motivi opportunistici ci hanno attaccato ed hanno attaccato l’agricoltura italiana e dunque sarda. A causa di questa grave crisi rischiamo di lasciare il prodotto sui campi e di buttare cibo. Uno spreco sempre inammissibile in tempi come questi. Per questo a tavola portiamo prodotti locali, quelli prodotti dai nostri agricoltori e allevatori».



«A Sassari, cosi come in tutto il nord Sardegna e la regione - afferma il direttore di Coldiretti nord Sardegna Ermanno Mazzetti – le aziende si sono organizzate, nel rispetto di tutte le norme, per la consegna a domicilio dei proprio prodotti. L’elenco delle aziende e i loro contatti si trovano nelle pagine facebook di Campagna amica nord Sardegna, nel sito web campagnamica.it, oppure chiamando alla segreteria della Federazione provinciale di Sassari tutte le mattine».



Nella foto: il direttore di Coldiretti nord Sardegna Ermanno Mazzetti Commenti SASSARI - Sta riscuotendo un notevole successo la consegna a domicilio dei prodotti a chilometro zero. Nonostante la chiusura dei mercati di Campagna amica, le aziende agricole hanno riconvertito il servizio, e garantiscono i prodotti sardi e di stagione ai loro clienti direttamente a casa. Frutta, verdura, ma anche salumi, legumi, pane, funghi, uova, formaggi e quasi tutta la gamma di prodotti presenti ogni settimana nei mercati arriva anche adesso nelle tavole di tutti i sardi che ne fanno richiesta. Un servizio che si sta effettuando con notevole successo in tutta Italia, grazie alla risposta anche dei clienti, che nonostante le difficoltà non rinunciano ai prodotti a chilometro zero, buoni e garantiti.