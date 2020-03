Red 21:04 Sassari: rinviati i lavori in Via Diaz Lunedì, non partiranno il lavori in Via Diaz, che sono momentaneamente sospesi. La ditta avrebbe dovuto procedere al completato dell´intervento di modifica della pista ciclabile e all´adeguamento della segnaletica



