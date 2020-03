Cor 11:14 Mascherine riciclate: Allarme ad Alghero Infermieri infuriati: «Immediato ritiro della circolare relativa alla “Emergenza Covid-19 disposizione interna per i DPI” emanata dal responsabile U.O. Pronto soccorso Alghero». Nuove denunce all´orizzonte



«Nello specifico - scrive la segreteria Nursing Up - riteniamo inaccettabile che l’uso dei Dpi debba essere deciso e dispensato dal dirigente medico in turno». Una circolare di questo tipo, oltre a ritenerla pericolosa per la salute degli utenti del pronto soccorso, va contro la Legge 81/08 art. 273 e 274. Va in palese contrasto con il Codice Deontologico degli Infermieri, art.1, 31, 32. Invitiamo tutti i professionisti sanitari, ad agire secondo quanto stabilito dal codice deontologico, secondo scienza e coscienza e linee guida supportate scientificamente. Il mancato riscontro alla presente nota - conclude il sindacato - sarà motivo di attenzione agli organi preposti. Commenti ALGHERO - Precipita ogni giorno di più la situazione nell'ospedale Civile di Alghero legata alla gestione dell'emergenza. Ad intervenire ancora una volta sono i sindacati. La Segreteria Provinciale di Sassari del, parla pubblicamente di «insulto per la categoria e autonomia professionale, e per tutti i professionistisanitari», in riferimento alla circolare con la quale il responsabile U.O. Pronto soccorso Alghero chiede «al personale infermieristico di chiedere il “permesso” al personale medico se poter riutilizzare la stessa mascherina con filtro fp2/fp3, e di utilizzare per piùgiorni la stessa mascherina chirurgica».«Nello specifico - scrive la segreteria- riteniamo inaccettabile che l’uso deidebba essere deciso e dispensato dal dirigente medico in turno». Una circolare di questo tipo, oltre a ritenerla pericolosa per la salute degli utenti del pronto soccorso, va contro la Legge 81/08 art. 273 e 274. Va in palese contrasto con il Codice Deontologico degli Infermieri, art.1, 31, 32. Invitiamo tutti i professionisti sanitari, ad agire secondo quanto stabilito dal codice deontologico, secondo scienza e coscienza e linee guida supportate scientificamente. Il mancato riscontro alla presente nota - conclude il sindacato - sarà motivo di attenzione agli organi preposti.