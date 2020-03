Cor 12:05 Malore in strada ad Alghero, muore 86enne L´uomo era uscito da casa, nel quartiere della Pietraia, per alcune compere. Non c´è stato niente da fare, inutili gli immediati soccorsi. Sul posto le forze dell´ordine



ALGHERO - Tragico malore nella mattinata odierna ad Alghero. Ad avere la peggio un anziano uscito dalla propria abitazione per alcune veloci compere. L'uomo, mentre camminava sul marciapiede proprio dietro la caserma dei carabinieri nel popoloso quartiere della Pietraia, si è improvvisamente accasciato a terra, colto con tutta probabilità da un infarto fulminante. Inutili anche gli immediati soccorsi del 118. Sul posto i militari della compagnia di via Don Minzoni.