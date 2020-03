Cor 19:20 «Servono strutture per la quarantena» Raimondo Cacciotto, Gabriella Esposito, Ornella Piras, Pietro Sartore, Mario Bruno, Mimmo Pirisi e Valdo di Nolfo si rivolgono al presidente del Consiglio Comunale, al sindaco ed all´assessore al Turismo







La maggioranza di essi - sottolineano Raimondo Cacciotto, Gabriella Esposito, Ornella Piras, Pietro Sartore, Mario Bruno, Mimmo Pirisi e Valdo di Nolfo - non avendo una soluzione alternativa, si trova costretta a condividere l’abitazione con il loro intero nucleo familiare all’interno del quale (come alcuni di loro ci hanno rappresentato) sono talvolta presenti anche dei familiari anziani, che come ben sapete sono sottoposti a un rischio maggiore.



Vista la situazione, «per evitare la diffusione del contagio in città», chiedono se non sia possibile mettere a disposizione di queste persone una struttura dedicata. «Siamo sicuri che, senza bisogno di requisirle, si possano trovare in città delle strutture alberghiere o extralberghiere disponibili a ospitare questi nostri concittadini in questo loro periodo di isolamento forzato».



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Sette consiglieri comunali di Alghero inviamo una lettera al Presidente del Consiglio Comunale, al sindaco ed all'assessore al Turismo rappresentandogli «la pericolosa situazione che potrebbe venirsi a creare in città dopo che nelle ultime ore numerose persone sono risultate positive al virus e si trovano attualmente in isolamento domiciliare».La maggioranza di essi - sottolineano Raimondo Cacciotto, Gabriella Esposito, Ornella Piras, Pietro Sartore, Mario Bruno, Mimmo Pirisi e Valdo di Nolfo - non avendo una soluzione alternativa, si trova costretta a condividere l’abitazione con il loro intero nucleo familiare all’interno del quale (come alcuni di loro ci hanno rappresentato) sono talvolta presenti anche dei familiari anziani, che come ben sapete sono sottoposti a un rischio maggiore.Vista la situazione, «per evitare la diffusione del contagio in città», chiedono se non sia possibile mettere a disposizione di queste persone una struttura dedicata. «Siamo sicuri che, senza bisogno di requisirle, si possano trovare in città delle strutture alberghiere o extralberghiere disponibili a ospitare questi nostri concittadini in questo loro periodo di isolamento forzato».Foto d'archivio