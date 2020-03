Cor 10:59 Market chiusi la domenica in tutta l´Isola In molte città sarde il divieto era già vigente dalla scorsa settimana. Adesso è esteso a tutta la Regione con l´ultima ordinanza firmata dal Governatore Christian Solinas







Mentre in molte città sarde il divieto era già vigente dalla scorsa settimana, adesso è esteso a tutta la Regione con l'ultima ordinanza firmata dal Governatore Christian Solinas. Nel provvedimento viene autorizzata per una sola volta al giorno «la cura di orti, vigneti e ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare, in attualità di coltura e per interventi agronomici non rinviabili» [



Restrizioni anche per l'uscita col cane dal proprio domicilio. Per portare fuori gli animali domestici non ci si dovrà allontanare oltre i 200 metri dal proprio domicilio, mentre ai Comuni è richiesto di mettere in atto la sanificazione delle strade del proprio territorio di competenza, ad iniziare dai luoghi in cui sono presenti uffici pubblici. Commenti CAGLIARI - Mentre la polemica sulla gestione dell'emergenza travolge i massimi vertici della sanità sarda, con l'assessore Nieddu ormai in trincea, su cui piovono richieste di dimissioni un po da tutti i gruppi politici, nuovo giro di vite nell'Isola. Negozi di qualunque genere, farmacie escluse, saranno chiuse la domenica.Mentre in molte città sarde il divieto era già vigente dalla scorsa settimana, adesso è esteso a tutta la Regione con l'ultima ordinanza firmata dal Governatore Christian Solinas. Nel provvedimento viene autorizzata per una sola volta al giorno «la cura di orti, vigneti e ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare, in attualità di coltura e per interventi agronomici non rinviabili» [ LEGGI ]. Per queste mansioni, però, potrà uscire di casa un solo componente per nucleo familiare.Restrizioni anche per l'uscita col cane dal proprio domicilio. Per portare fuori gli animali domestici non ci si dovrà allontanare oltre i 200 metri dal proprio domicilio, mentre ai Comuni è richiesto di mettere in atto la sanificazione delle strade del proprio territorio di competenza, ad iniziare dai luoghi in cui sono presenti uffici pubblici.