Bivaccavano in centro: sassaresi denunciati

152 controlli alle persone e sei agli esercizi commerciali, con tre denunce in totale. Questo il bilancio dell´attività della Polizia locale che anche ieri ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19, noto come coronavirus







Uscire per motivi diversi da quelli previsti dalla autocertificazione, rappresenta non solo un reato, sanzionato anche con l'arresto, ma soprattutto un grave pericolo per sé, per i conviventi e per tutte le persone che per necessità devono uscire. Il Covid-19 può essere anche asintomatico, quindi si può essere portatori senza avere alcun sintomo: ridurre quanto possibile i contatti tra persone a oggi è l'unico modo per contenerlo. Commenti SASSARI - I tre si trovavano insieme e bivaccavano davanti a un esercizio commerciale in via delle Conce. Sono stati denunciati in base alle disposizioni dell'ultima ordinanza sindacale, più stringente della normativa nazionale e regionale. Lo scopo è quello di proteggere tutta la popolazione, limitare i contatti tra persone e quindi la diffusione del virus, anche tra chi è meno consapevole dei rischi che fa correre a se stesso e al resto della comunità.È importante che si riducano allo stretto necessario le uscite, anche quelle previste nelle autocertificazioni: è fondamentale che sia una sola persona per nucleo familiare ad andare per acquistare generi di prima necessità e che questo avvenga il più raramente possibile.Uscire per motivi diversi da quelli previsti dalla autocertificazione, rappresenta non solo un reato, sanzionato anche con l'arresto, ma soprattutto un grave pericolo per sé, per i conviventi e per tutte le persone che per necessità devono uscire. Il Covid-19 può essere anche asintomatico, quindi si può essere portatori senza avere alcun sintomo: ridurre quanto possibile i contatti tra persone a oggi è l'unico modo per contenerlo.