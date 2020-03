Red 12:18 Covid-19: il Progetto Aurora non si ferma Il CoronaVirus non ferma il Progetto antiviolenza Aurora, che prosegue la sua attività a Sassari. Le donne vittime di violenza possono contattare lo 079/210311, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ed il martedì, dalle 15 alle 19







Resta aperto anche lo sportello in Via dei Mille 61, con gli stessi orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ed il martedì, dalle 15 alle 19. Un’équipe di professioniste, psicologhe ed assistenti sociali, è a disposizione con le proprie competenze specialistiche per sostenere le donne nei percorsi di uscita dalla violenza. L’équipe offre uno spazio di ascolto privilegiato garantendo un sostegno psicologico e relazionale ed attivando, quando necessario, un percorso di preparazione all’accoglienza in struttura.



Prosegue anche l'attività del servizio di consulenza per uomini autori di violenza e stalker. Lo sportello è attivo il martedì, dalle 15 alle 18, in Via D'Annunzio 9. Per ulteriori informazioni ed appuntamenti è possibile telefonare al numero 348/5351853 o inviare una e-mail all'indirizzo web sportello.uomini@portapertaonlus.it.