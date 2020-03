Covid-19: 50mila mascherine donate dalla comunità cinese

20:04 Aou commissariata a Sassari Giovanni Maria Soro nuovo commissario dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. L'annuncio è arrivato pochi minuti fa, durante la conferenza stampa del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas. Affiancherà la direzione sanitaria. Stesso ruolo ad Olbia per Stefano Vella

13:16 Civile: rientro in corsia dell´ex primario Liperi Il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha chiesto ed ottenuto il rientro in servizio dell´ex Primario di Anestesia, dott. Giuseppe Liperi, per collaborare in questa fase di estrema criticità. In città peraltro, a causa di una discutibile gestione dell´emergenza, non si ha notizia di quanti positivi certi al Covid-19 vi siano tra la popolazione e tra gli operatori sanitari

11:36 «Disastro Sassarese, licenziare Nieddu» «Non vogliamo medici e infermieri eroi ma medici e infermieri sicuri». Così Mariano Brianda, Coordinatore del Comitato "Siamo Tutti Importanti" che chiede le immediate dimissioni dell´assessore alla Sanità della Regione

22:35 Alghero: Ginecologia sanificata. Nido aperto entro dieci giorni Garantite le urgenze, entro dieci giorni si potrà partorire. Dopo il grande spavento, ritorna il sereno tra le "superstiti" del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell´ospedale Civile di Alghero

18:17 Covid-19: Wheeler chiede tamponi per casa di riposo «Vengano effettuati i test a tutti, personale sanitario, anziani residenti e a tutti i loro familiari», chiede il sindaco di Porto Torres, che ha scritto alla Regione autonoma della Sardegna ed all’Azienda di tutela della salute

25/3/2020 Medici militari a Sassari: campionamenti Il team sanitario militare inizierà un’attività di campionamento per la ricerca del nuovo coronavirus in strutture residenziali assistite, indicate dalla Asl sassarese, già interessate da focolai di epidemia

25/3/2020 Segnali schizofrenici da dilettanti della politica È l’ora di scelte coraggiose e della seria valutazione delle priorità, non della cura del proprio “orticello” elettorale. Il sacrificio è di tutti, tutti compresi senza eccezioni, ma forse le bare sfilate a Bergamo non hanno scosso il nostro atavico egoismo

25/3/2020 Arrivate attrezzature medicali cinesi Sbarcato un consistente carico di attrezzature medicali donato alla Sardegna da imprenditori cinesi che operano anche nell´Isola in collaborazione con aziende sarde: 18mila mascherine ffp1, 3.500 mascherine ffp2, 15mila mascherine chirurgiche, 430mila guanti in lattice e 2.200 tute protettive

24/3/2020 «Dimissioni immediate per l´assessore Nieddu» «L’assessore Nieddu si dimetta immediatamente, serve un commissario per l’emergenza in Sardegna»: lo affermano nove parlamentari e cinque consiglieri regionali del M5S

13:17 CoronaVirus: Cuccu presenta un´interrogazione «La situazione nel reparto di Cardiologia-Utic-Emodinamica del Presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Olbia e negli altri presidi ospedalieri sardi in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 è critica e non più tollerabile», scrive il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Carla Cuccu

24/3/2020 «Nieddu si dimetta immediatamente» Questa la richiesta di nove parlamentari e cinque consiglieri regionali del Movimento 5 stelle, che proseguono: «serve un commissario per l’emergenza in Sardegna»

25/3/2020 «Governo consenta di riportare i sardi a casa» Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha chiesto urgentemente al Governo, anche attraverso i prefetti, un chiarimento sulla disposizione dell’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che sta bloccando il rientro di decine di sardi in transito verso l´Isola

24/3/2020 «Servono strutture per la quarantena» Raimondo Cacciotto, Gabriella Esposito, Ornella Piras, Pietro Sartore, Mario Bruno, Mimmo Pirisi e Valdo di Nolfo si rivolgono al presidente del Consiglio Comunale, al sindaco ed all´assessore al Turismo

10:22 L´Unione del Coros ordina 3mila mascherine Si tratta di una prima tranche, che verrà distribuita alle Amministrazioni comunali appartenenti al territorio per aiutare a colmare la carenza soprattutto nelle strutture socio sanitarie dei dodici Comuni

25/3/2020 Porto Torres: appello a clienti e titolari dei market Appello dell´Amministrazione comunale e dei medici di famiglia. L´invito è ad utilizzare buone prassi per evitare il rischio contagio da CoronaVirus e l’assembramento

25/3/2020 Sassari: Pais visita l’Unità operativa Malattie infettive «Grande mobilitazione per combattere il virus. Entro la settimana sarà operativo il Policlinico sassarese Covid hospital del nord ovest. In questo momento di emergenza e di dolore, sono vicino ai malati, alle famiglie in lutto e agli operatori sanitari che stanno dando un grande esempio di professionalità e di abnegazione», dichiara il presidente del Consiglio regionale

25/3/2020 Covid-19: Conferenza permanente Regione-Enti locali «Stiamo realizzando una linea diretta con i sindaci, perché siano informati costantemente e in tempo reale sulle risorse messe in campo dalla Regione, e sulla loro operatività, per poter fronteggiare insieme l’emergenza», dichiara il governatore dell´Isola Christian Solinas

25/3/2020 Covid-19: Lapia vuole un consulente per l´emergenza Dopo l’appello rivolto la scorsa settimana al presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, affinché nomini un commissario per gestire l’emergenza Covid-19, la parlamentare sarda del Movimento 5 stelle si rivolge ancora al governatore dell´Isola

24/3/2020 Covid-19: Sestu contro la Regione «È inaccettabile che un sindaco, responsabile della salute pubblica dei suoi cittadini, sia all’oscuro del numero e dell’identità delle persone positive al Covid-19 tra le persone che amministra», dichiara il sindaco Paola Secci, rivolgendosi al presidente della Regione Sardegna, all’assessore regionale della Sanità, al commissario dell’Ats Sardegna ed all’Unità di crisi regionale