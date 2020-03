Antonio Burruni 9:05 Covid-19: l´Audax a disposizione di Alghero Il sodalizio algherese vuole mettere a disposizione della città il campo Don Bosco per farne un campo base in un motivo di pesante emergenza sanitaria per tutti







«Le parole ricorrenti sono: dobbiamo collaborare, lasciamo le polemiche da parte, remiamo uniti. Ok, come Audax Algherese siamo pronti a mettere a disposizione l'intera struttura del Don Bosco per un campo base».Questa la bellissima dichiarazione resa dalla dirigenza del sodalizio sportivo. Una dichiarazione d'amore per la propria città. Un luogo dove «posizionare tende, bagni chimici e mensa per coloro che dovranno lavorare, ma non vogliono rischiare di contagiare le famiglie».Il campo Don Bosco che, in attesa di essere invaso da sportivi spensierati, diventerebbe un posto importante, «aperto a sanitari e Forze dell'ordine in prima linea. Noi offriamo area, spazio per attività ginnica, punto ritrovo, servizio di lavanderia e la possibilità di parcheggi», concludono dalla sede dell'Audax.