«Giunta di salute pubblica per Alghero»

«Si tratta di ipotizzare e prospettare iniziative di tipo strutturale per il rilancio della economia in un fragile tessuto economico come il nostro, ma per poterlo fare occorre essere muniti di autorevolezza, professionalità e capacità interlocutorie. Ed è per questo motivo – insiste Gavino Tanchis - che sento il dovere di espormi come segretario cittadino del Partito dei sardi appellandomi al sindaco Conoci affinché avvii da subito un percorso per la composizione di un nuova “ Giunta di salute pubblica”, coinvolgendo le migliori risorse umane che la nostra comunità è in grado di offrire. Sono sicuro che nell’ora più buia le persone che hanno a cuore il problema della sopravvivenza della nostra città non esiteranno a dare la propria disponibilità per ricoprire ruoli nell’esecutivo cittadino».



Tanchis punterebbe su persone come Stefano Visconti, Gavino Sini, Salvatore Masia e Vittorio Cadau, «uomini di indiscussa capacità e fuori dall’agone politico che potrebbero porsi a disposizione nei ruoli chiave di Assessorati come Turismo, Sviluppo economico, Servizi sociali e Lavori pubblici, il tutto con l’auspicio che l’invito venga raccolto anche dall’ex sindaco Marco Tedde. Una proposta che nasce non dalla valutazione sull’operato di questa Giunta (indefessa in termini di impegno, ma isolata dal contesto politico di riferimento), bensì da considerazioni più generali, ossia che la gravissima crisi che si sta abbattendo sulla economica locale potrà essere fronteggiata unicamente con un esecutivo autorevole e di comprovata esperienza. In siffatta ipotesi – conclude il segretario - il Partito dei sardi non avrebbe alcuna difficoltà a fornire il pieno sostegno politico».



Nella foto: Mario Conoci e Gavino Tanchis Commenti ALGHERO – Una "Giunta di salute pubblica". E' la proposta-appello che il segretario cittadino del Partito dei sardi Gavino Tanchis fa al sindaco di Alghero Mario Conoci, per affrontare questo momento complicato. Un'idea che arriva dopo la prima proposta di Enrico Daga [LEGGI] , che lo stesso Tanchis trova «interessante e condivisibile».Questo perchè «la contingenza pandemica, che monopolizza i media da mesi, sta portando il sindaco a concentrarsi soprattutto sulla gestione della emergenza sanitaria, ma questo non è sufficiente in quanto occorre pensare anche ai riflessi economici conseguenti alla pandemia e alle misure da adottare in ambito locale per il sostegno di imprese e famiglie», spiega il segretario cittadino.