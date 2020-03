Cor 10:00 Covid-19, numero verde per sindaci Sarà operativo dalla giornata odierna - sabato 28 marzo - dalle ore 8 alle 20 il numero verde dedicato a tutti i sindaci sardi per comunicare con la struttura di emergenza al coronavirus



800 098 700. E' la linea verde dedicata ai sindaci della Sardegna per comunicare con la struttura di emergenza al contenimento del coronavirus nell'isola. L'utenza sarà operativa dalla giornata odierna - sabato 28 marzo - dalle ore 8 alle 20.



Si tratta di una prima risposta conseguente alle furenti polemiche sfociate un po in tutti i territori dell'isola, a causa delle mancate comunicazioni. In molti casi, infatti, sono gli stessi Primi cittadini a non essere informati sui protocolli in atto nei propri territori, sul numero di persone in quarantena obbligatoria e sull'evolversi dell'epidemiologia.



Un problema analogo a quello legato alla mancata comunicazione dei dati ufficiali sull'emergenza Covid profilati per comune: Risposte che ogni cittadino dovrebbe avere con cadenza quotidiana, anche per capire quali ricadute hanno i comportamenti responsabili sulla diffusione del virus [ TEST E CONTAGI, DATI CENSURATI ].