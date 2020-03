Red 17:56 «Al lavoro per l´apertura della Terapia semintensiva» Questa mattina, si è tenuta una riunione che ha visto la partecipazione del sindaco di Alghero Mario Conoci, del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, del primario Salvatore Pala, dell´ex primario del Reparto di Anestesia Giuseppe Liperi, e del personale e della coordinatrice infermieristica del reparto di Anestesia







La scelta di Liperi, secondo Pais, è stato «Un gesto di amore e altruismo unico». Sul tavolo della riunione, l'apertura del Reparto di Terapia semintensiva dell’Ospedale civile di Alghero, anche grazie ad un’autorizzazione provvisoria che azzererebbe la normale tempistica burocratica.



Domani, martedì 31 marzo, è stato organizzato un sopralluogo ad hoc. Nel frattempo, è atteso l’imminente arrivo di respiratori, monitor e di tutte la attrezzature indispensabili per rendere operativo il Reparto. «Il lavoro per fronteggiare l’emergenza è incessante e senza sosta, con serietà e impegno», chiosa il presidente del Consiglio regionale.



