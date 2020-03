Red 22:01 Consiglio comunale: il Centrosinistra vuole la diretta streaming «Tutte le sedute dei consigli comunali e delle commissioni consiliari devono essere per norma pubbliche», ricordano i consiglieri comunali d´Opposizione algherese Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Pietro Sartore, Mario Bruno, Gabriella Esposito e Mimmo Pirisi, che chiedono che «le sedute vengano trasmesse in diretta sui canali istituzionali dell´ente»







Questo pomeriggio (lunedì), la Quarta commissione permanente ha licenziato il bilancio del Comune di Alghero, passaggio propedeutico al Consiglio comunale convocato per mercoledì 1 aprile. I lavori si sono svolti in videoconferenza, ma non sono stati pubblici.



«Questo però non può accadere per i Consigli comunali. Chiediamo con forza che le prossime sedute in videoconferenza siano trasmesse sui canali di comunicazione ufficiali del Comune di Alghero, in particolare su YouTube portare già utilizzato per dare informazioni video da parte dell'amministrazione comunale», concludono Nolfo, Ornella Piras, Cacciotto, Sartore, Bruno, Esposito e Mimmo Pirisi.