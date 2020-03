Red 13:35 «Misure economiche di sostegno alle attività produttive» L´ordine del giorno è proposto del presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco, in seguito alla possibile estensione del lockdown







«Un provvedimento che possa dare la forza al sindaco Truzzu e all’Esecutivo per chiedere maggiore attenzione verso le attività produttive in forte difficoltà, con investimenti forti e poderosi a favore delle categorie più colpite da parte del Governo. Questa situazione rischia infatti di trasformarsi in una vera e propria ecatombe del commercio e dell’artigianato».



Non basta. Il pacchetto da 400milioni di euro (da redistribuire tra i Comuni italiani) per i buoni spesa e la fornitura di generi alimentari alle famiglie meno abbienti si palesa come un obolo: «Uno scaricabarile sulle fasce tricolori che crea aspettative non di poco conto tra i cittadini e macina un meccanismo perverso sul piano sociale – conclude Tocco – Per questo, con i capigruppo dell'emiciclo occorre condividere un provvedimento unitario in grado di mitigare le ricadute negative sulle forze produttive in seguito a questa emergenza».



