Red 14:27 Riaprono le Poste a Fertilia e Santa Maria la Palma Domani e sabato, Poste aperte nelle borgate. Intanto, sono stati oltre 1500 i cittadini assistiti in questi giorni negli uffici di Via Carducci e Via Carrabuffas







«Il dialogo tra Amministrazione e poste resta aperto, con l'obbiettivo di arrivare ad ulteriori decisioni a favore dell'utenza. Particolarmente gradita, intanto, è stata la collaborazione dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini che hanno riscosso in questi giorni la pensione», dichiarano dagli uffici comunali.



Sono oltre 1.500 i pensionati assistiti all'esterno degli uffici di Via Carrabuffas e di Via Pascoli. Grazie alla presenza dei volontari, l'attesa all'esterno degli uffici è stata meno pesante, con la disponibilità di sedie, gazebo e tutta l'assistenza necessaria, compresa la distribuzione di the caldo. Commenti ALGHERO - Gli uffici postali di Fertilia e di Santa Maria la Palma riapriranno nelle giornate di domani, giovedì 2 aprile, dalle 8.20 alle 13.45, e sabato 4, dalle 8.20 alle.12.45. Dopo le pressanti richieste da parte dell'Amministrazione comunale di Alghero alla dirigenza di Poste italiane, arriva la decisione dell'apertura straordinaria delle due sedi distaccate.«Il dialogo tra Amministrazione e poste resta aperto, con l'obbiettivo di arrivare ad ulteriori decisioni a favore dell'utenza. Particolarmente gradita, intanto, è stata la collaborazione dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini che hanno riscosso in questi giorni la pensione», dichiarano dagli uffici comunali.Sono oltre 1.500 i pensionati assistiti all'esterno degli uffici di Via Carrabuffas e di Via Pascoli. Grazie alla presenza dei volontari, l'attesa all'esterno degli uffici è stata meno pesante, con la disponibilità di sedie, gazebo e tutta l'assistenza necessaria, compresa la distribuzione di the caldo.