Sterpaglie in fiamme in Regione Fighera

ALGHERO – Questa sera (mercoledì), per circa due ore, un incendio divampato nella zona dell'aeroporto di Alghero, in Regione Fighera, ha tenuto impegnati i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli, giunti sul posto con due mezzi. Ancora non accertate le case del rogo.