Puc Alghero, linee guida in Giunta Approvate dalla giunta comunale di Alghero le linee guida al Piano Urbanistico comunale della città di Alghero. Si avvia l´iter, è da più di 20 anni che la città attende la definitiva approvazione dello strumento



ALGHERO - Si riparte, ma mai come in questo momento, le propedeutiche azioni portate avanti negli ultimi anni di concerto con i competenti uffici della Regione potranno risultare decisive per centrare l'obbiettivo. Approvate dalla Giunta comunale di Alghero nell'ultima seduta, su proposta dell'assessore all'Urbanistica, Emiliano Piras (nella foto), le linee guida al Piano Urbanistico comunale della città che adesso saranno portate all'attenzione del Consiglio comunale. Si tratta di un atto propedeutico all'avvio del nuovo iter di approvazione definitiva dello strumento di pianificazione urbanistica, alla base delle esigenze di crescita ed espansione della città: un atto atteso da più di 20 anni, obbligatorio dalle vigenti normative, sulla cui approvazione però, tutte le amministrazioni negli anni succedutesi ad Alghero hanno incontrato evidenti difficoltà politiche. Da ricordare che nei mesi scorsi l'assessorato diretto da Emiliano Piras ha portato a compimento con successo il cosiddetto Puc dell'Agro, il Piano di Valorizzazione e Conservazione della Bonifica in variante al Ppr, che ha definitivamente sbloccato gran parte dell'agro pur in assenza di Puc approvato.