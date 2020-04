Red 17:21 «Bilancio, atto di responsabilità necessario» «Viviamo una crisi che ci obbliga ad un cambiamento epocale rispetto al quale sono necessarie oggi, e lo saranno ancora di più domani, scelte altrettanto epocali. L’approvazione di questo bilancio è solo un atto di responsabilità necessario, ciò che ci attende nei prossimi anni sarà la vera sfida», dichiara il sindaco di Alghero Mario Conoci







«Sostegno immediato alle famiglie ed alle imprese, visione e programmazione del “dopo”, quindi, con il supporto al comparto produttivo. Sono linee in cui si muove lo strumento di programmazione finanziaria proposto dall'Amministrazione, e videoillustrato dagli assessori, la cui approvazione consente da subito di attuare tutte le variazioni al bilancio necessarie per intervenire in maniera più incisiva possibile sull'emergenza economica di una fascia sociale in difficoltà che si sta allargando vistosamente».



Già stanziati 200mila euro con una precedente variazione, a cui si aggiungono i 300mila euro liberati con il fondo di solidarietà comunale, ora l'Amministrazione comunale intende aumentare le risorse reperendo ogni disponibilità tra i capitoli del bilancio. A questo, «si aggiungono le misure adottate con le sospensioni di tutte le entrate tributarie ed extratributarie decise alcuni giorni fa, come le proroghe sulla tassa per gli impianti pubblicitari e della Tosap, e il differimento di tutte le altre scadenze, in autoliquidazione o d'ufficio, dei tributi comunali». A tutti i proventi, da canoni di locazione, terreni, aree di proprietà comunale, fitti attivi, canoni di utilizzo banchi e box mercatali, verranno prorogate le scadenze di marzo e aprile con lo spostamento della scadenza a domenica 31 maggio o con rateizzazione per cinque mesi sempre a decorrere da maggio.



A sostegno delle misure già adottate, l'Amministrazione «valuterà ogni azione e assumerà ogni determinazione per immettere ossigeno nel circuito economico. Parallelamente, si lavora alla programmazione delle iniziative “normali”, tra cui quelle in tema di opere pubbliche, di turismo, di programmazione urbanistica, di sport, di formazione, di cura della città, di ambiente, di cultura e di ogni altro settore e attività». «Viviamo una crisi che ci obbliga ad un cambiamento epocale rispetto al quale sono necessarie oggi, e lo saranno ancora di più domani, scelte altrettanto epocali. L’approvazione di questo bilancio - conclude Conoci - è solo un atto di responsabilità necessario, ciò che ci attende nei prossimi anni sarà la vera sfida».



Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Conoci Commenti ALGHERO - «Resta al centro l'emergenza, a cui dedichiamo tutte le attenzioni, le risorse e le azioni da intraprendere con urgenza per contrastarne gli effetti sulla comunità», dichiara il sindaco di Alghero Mario Conoci, dopo la seduta del Consiglio comunale che ha visto l'approvazione del Bilancio preventivo. «Gli obbiettivi strategici dell'Amministrazione, tuttavia, restano in primo piano, non dobbiamo perdere di vista infatti le azioni necessarie alla ripartenza, che non sarà affatto semplice».«Sostegno immediato alle famiglie ed alle imprese, visione e programmazione del “dopo”, quindi, con il supporto al comparto produttivo. Sono linee in cui si muove lo strumento di programmazione finanziaria proposto dall'Amministrazione, e videoillustrato dagli assessori, la cui approvazione consente da subito di attuare tutte le variazioni al bilancio necessarie per intervenire in maniera più incisiva possibile sull'emergenza economica di una fascia sociale in difficoltà che si sta allargando vistosamente».Già stanziati 200mila euro con una precedente variazione, a cui si aggiungono i 300mila euro liberati con il fondo di solidarietà comunale, ora l'Amministrazione comunale intende aumentare le risorse reperendo ogni disponibilità tra i capitoli del bilancio. A questo, «si aggiungono le misure adottate con le sospensioni di tutte le entrate tributarie ed extratributarie decise alcuni giorni fa, come le proroghe sulla tassa per gli impianti pubblicitari e della Tosap, e il differimento di tutte le altre scadenze, in autoliquidazione o d'ufficio, dei tributi comunali». A tutti i proventi, da canoni di locazione, terreni, aree di proprietà comunale, fitti attivi, canoni di utilizzo banchi e box mercatali, verranno prorogate le scadenze di marzo e aprile con lo spostamento della scadenza a domenica 31 maggio o con rateizzazione per cinque mesi sempre a decorrere da maggio.A sostegno delle misure già adottate, l'Amministrazione «valuterà ogni azione e assumerà ogni determinazione per immettere ossigeno nel circuito economico. Parallelamente, si lavora alla programmazione delle iniziative “normali”, tra cui quelle in tema di opere pubbliche, di turismo, di programmazione urbanistica, di sport, di formazione, di cura della città, di ambiente, di cultura e di ogni altro settore e attività». «Viviamo una crisi che ci obbliga ad un cambiamento epocale rispetto al quale sono necessarie oggi, e lo saranno ancora di più domani, scelte altrettanto epocali. L’approvazione di questo bilancio - conclude Conoci - è solo un atto di responsabilità necessario, ciò che ci attende nei prossimi anni sarà la vera sfida».Nella foto: il sindaco di Alghero Mario Conoci