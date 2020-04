Cor 20:43 «Alghero e Olbia, scali chiusi per altre due settimane» La Regione Sardegna, infatti, ha chiesto al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di proseguire con lo stop sulla movimentazione in porti e aeroporti. Lo ha annunciato il presidente della Regione Christian Solinas







ALGHERO - Si va verso il blocco aereo e navale per altre due settimane. La Regione Sardegna, infatti, ha chiesto al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di proseguire con lo stop sulla movimentazione in porti e aeroporti nell'Isola per altri 14 giorni. Lo ha annunciato il presidente della Regione Christian Solinas.«Tutti i dati che abbiamo registrato finora dicono che lo schiacciamento della curva dei contagi è dovuto alle misure adottate e principalmente al contenimento della circolazione e degli arrivi» ha precisato il Governatore. «Si tratta - ha proseguito - di due settimane decisive a livello nazionale e abbiamo ritenuto che sia fondamentale anche per la Sardegna confermare i provvedimenti».Resta consentito il trasporto delle merci - ha precisato Solinas - mentre il trasporto delle persone potrà avvenire soltanto previa autorizzazione, così come avviene in questi giorni. Per gli scali di Alghero e Olbia così si preannuncia un blocco fino al 13 aprile. Soltanto lo scalo di Cagliari, infatti sarebbe autorizzato ai collegamenti con Milano e Roma.