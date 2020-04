Red 15:11 Coppia sassarese insieme in auto: sanzionata Tredici controlli agli esercizi commerciali e 171 controlli alle persone, con una sola violazione accertata, ancora una volta di una coppia che si muoveva insieme in auto. Questo il bilancio dell´attività della Polizia locale, che anche ieri ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19



SASSARI – Tredici controlli agli esercizi commerciali e 171 controlli alle persone, con una sola violazione accertata, ancora una volta di una coppia che si muoveva insieme in auto. Questo il bilancio dell'attività della Polizia locale di Sassari, che anche ieri (giovedì) ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19.



È importante che si riducano allo stretto necessario le uscite, anche quelle previste nelle autocertificazioni: è fondamentale che sia una sola persona per nucleo familiare ad andare per acquistare generi di prima necessità e che questo avvenga il più raramente possibile. La Polizia locale, come Polizia giudiziaria, è impegnata in questi giorni anche a verificare le numerose segnalazioni di alcuni cittadini che denunciano attività che producono e rivendono, a prezzi fuori mercato, mascherine per coprire naso e bocca ma senza specificare neanche la reale efficacia.