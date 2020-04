Red 19:06 Buoni spesa: si prepara l´elenco per Alghero L’Amministrazione comunale di Alghero sta formando un elenco di operatori economici preposti alla vendita di generi alimentari e prodotti di prima necessità disponibili all’accettazione di “Buoni spesa” emessi dall’Ente o alla fornitura diretta all’Ente di generi alimentari o prodotti di prima necessità, allo scopo di supportare le famiglie in difficoltà







Gli esercenti interessati devono essere iscritti alla Camera di commercio per le seguenti tipologie di esercizi commerciali: ipermercati, supermercati, discount di alimentari, mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, prodotti surgelati, produttori diretti di prodotti agricoli ed ittici, farmacie e parafarmacie, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Inoltre, devono possedere i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica amministrazione; essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (Inps/Inail) ed il pagamento di imposte e tasse; disporre di un conto corrente dedicato; possedere i requisiti per richiedere il pagamento a mezzo fatturazione elettronica con la scissione dei pagamenti; indicare il luogo di esercizio dell’attività di vendita al dettaglio con indicazione dell’ubicazione e dell’orario di apertura al pubblico.



Gli esercizi commerciali interessati all'iniziativa devono manifestare il proprio interesse utilizzando il modulo di domanda pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella sezione "Bandi avvisi graduatorie", compilato e firmato, indicando obbligatoriamente nella busta contenente l'allegato, o nell'oggetto della mail, "Avviso di manifestazione di interesse solidarietà alimentare–Emergenza Covid-19", da far pervenire tramite Pec o e-mail ordinaria all'indirizzo web protocollo@pec.comune.alghero.ss.it o all'Ufficio Protocollo del Comune di Alghero se consegnata a mano. Sulla base delle domande pervenute ed ammesse, sarà predisposto l'elenco dei soggetti accreditati in cui i cittadini potranno utilizzare i buoni spesa.