Danni maltempo: la Regione in aiuto delle aziende

«Siamo pronti a intervenire subito per aiutare le nostre aziende agricole che, già duramente colpite dall'emergenza CoronaVirus, hanno visto le loro coltivazioni devastate da eventi atmosferici avversi, come gelate e brinate, che ci sono stati segnalati in questi giorni». Lo dichiara l'assessore regionale dell'Agricoltura Gabriella Murgia, che ha attivato le procedure perché vengano effettuati i sopralluoghi per verificare la possibilità del ristoro dei danni subiti. «Laddove ricorrano i presupposti di legge – spiega Murgia – la Giunta potrà così valutare l'attivazione di misure compensative per danni da eventi assicurabili, in casi eccezionali da essa individuati». Nella foto: l'assessore regionale Gabriella Murgia