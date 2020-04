Red 0:11 Cura Italia: aumentano le domande all´Inps Sale a 2.927.377 il numero delle domande pervenute all´Inps in relazione al decreto Cura Italia, a beneficio di 5.852.636 persone. L´istituto chiarisce che nel decreto non ci sono bonus studenti







«Sta girando in queste ore sui social una fake news che, utilizzando impropriamente il logo dell’Inps, invita gli studenti di età compresa fra i quindici e vent'anni a fare domanda entro il 3 aprile per avere un indennizzo di 600euro mensili per ogni mese del periodo di quarantena. In proposito, si precisa che nel Decreto Cura Italia non è previsto alcun bonus in favore di studenti», si legge in una nota dell'Istituto. Commenti ROMA - Alle 19 di venerdì, le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia, pervenute telematicamente, sono 2.927.377, per 5.852.636 beneficiari. 2.538.867 riguardano i 600euro di indennità, 186.589 per i congedi parentali; 23.421 per il Bonus baby-sitting, 118mila per la cassa integrazione guadagni ordinaria (per 2.021.259 beneficiari) e 60.500 per l'assegno ordinario (per 1.082.500 beneficiari).«Sta girando in queste ore sui social una fake news che, utilizzando impropriamente il logo dell’Inps, invita gli studenti di età compresa fra i quindici e vent'anni a fare domanda entro il 3 aprile per avere un indennizzo di 600euro mensili per ogni mese del periodo di quarantena. In proposito, si precisa che nel Decreto Cura Italia non è previsto alcun bonus in favore di studenti», si legge in una nota dell'Istituto.