Solidarietà ad Alghero: L´angolo di Rebyz pensa ai bimbi

Commenti ALGHERO - In questo momento particolare (anche) per la comunità algherese, sono tante le dimostrazioni di solidarietà e di vicinanza. Tanti algheresi si stanno mobilitando a sostegno dei più bisognosi, delle persone sole e dei più piccoli. Tra questi c'è "L'angolo di Rebyz", che realizza da qualche anno delle bellissime creazioni, soprattutto per i bambini.Ed è proprio a loro che ha pensato Bruna Giua, l'ideatrice dell'attività, che proprio in questi giorni metterà a disposizione di chi ne avesse bisogno, delle simpatiche bustine con all'interno un po' di materiale per dare vita a delle creazioni. Questo, in maniera totalmente gratuita, per tutti quei bambini che desiderano creare e non hanno la possibilità di poter acquistare i materiali.Feltro, gomma eva, letterine, filati ed un kit per creare una cornice ed un unicorno e qualche piccola sorpresa, il tutto all'interno di originali confezioni. Chiunque ne avesse bisogno, le troverà in Via Cambosu 6, dove verranno lasciati durante tutta questa settimana. Tutti i dettagli ed ulteriori informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook "l'angolo di Rebyz".