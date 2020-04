Red 13:30 Ventilatori in Rianimazione a Sassari L’Associazione di oncoematologia “Mariangela Pinna onlus” è scesa in campo con una raccolta fondi con l’obiettivo di acquistare, direttamente, tre ventilatori polmonari per terapia intensiva ed un monitor da donare al Reparto Rianimazione dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari







«Riteniamo che il punto di forza dell’associazione, conosciuta e apprezzata per l’attività rivolta ai pazienti oncologici, sia stato quello di decidere di destinare la somma raccolta ad un bene “duraturo”,tre ventilatori polmonari per terapia intensiva ed un monitor, che possa essere utilizzato su tutti i pazienti che dovranno essere intubati sia ora sia nel futuro, visto il perdurare della pandemia ed il rischio concreto di periodiche riaccensioni. Abbiamo ritenuto fondamentale informare periodicamente i sostenitori sull’andamento delle donazioni – prosegue Contu - sia sul sito istituzionale, che nelle pagine social, onde garantire al massimo la trasparenza con cui è stata gestita la raccolta. Pertanto, siamo orgogliosi di comunicare che l’associazione ha effettuato l'ordine di tre respiratori “Servou Covid-19” e di un monitor “Modulo Nava”, che i rianimatori hanno specificatamente selezionato, versando 48mila euro quale acconto del 50percento sul prezzo finale, che ammonta a 97.600euro». «Ci sarà sicuramente qualche problema nei tempi di consegna», dichiara il presidente, in considerazione della notevole richiesta di tali apparecchiature, ma l’importante è che l’ordine sia stato effettuato nel più breve tempo possibile.



«Siamo molto soddisfatti e parlo anche a nome del Consiglio di amministrazione (il vicepresidente Antonio Pazzola e i consiglieri Margherita Piras, Tiziana Scotto, Nina Olmeo e Giovanni Baldino) dell’andamento della raccolta fondi che ci offre la possibilità di procedere ad un ordine così importante che consentirà di migliorare ulteriormente le possibilità terapeutiche delle nostre strutture sanitarie». E' stata informata, sia all’inizio della raccolta, sia ora, la Direzione generale dell’Aou sull’acquisto “diretto” delle apparecchiature e sulla donazione liberale destinata al Reparto di Rianimazione, evitando così trafile burocratiche che avrebbero potuto allungare i tempi di consegna e con il rischio che i fondi raccolti potessero confluire in altre iniziative o in sedi diverse da Sassari. «Abbiamo ancora bisogno di voi», conclude il presidente Contu. Chi volesse continuare a sostenere questa iniziativa lo potrà fare tramite bonifico bancario o postale Codice Iban IT71Z0760117200000037221140 oppure con c/c postale n.37221140 intestato a Associazione di oncoematologia “Mariangela Pinna” onlus, Via Enrico De Nicola 14 Sassari, causale: donazione per emergenza Covid-19. Il Cda della onlus «rinnova un vivo ringraziamento a tutti, con l’invito di continuare a sostenere l’Associazione al fine di poter continuare la sua “mission” destinata al sostegno dei pazienti oncologici. Si ricorda, a chi lo desiderasse, che può destinare il 5x1000 all’associazione nella prossima dichiarazione dei redditi inserendo il codice fiscale 92023990903». 