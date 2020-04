Red 17:28 Sa Mata: mascherine solidali per Alghero Coordinati dalla Prociv Arci Assemini, hanno realizzato un prototipo di mascherine in Sa tex liscio (materiale chirurgico di nuova concezione), ritenuto di ottima fattura anche dai medici







«L’ auspicio – spiega l’assessore comunale con delega alla Protezione civile Andrea Montis - è che la rete di sarte algheresi cresca ancora di più, e questa “chiamata alle armi" di tutte le “cosidores dell’Alguer” serva a moltiplicare le volontarie che volessero prestare la propria utilissima opera». Chiunque volesse rendersi disponibile, può telefonare al numero 348/4982807 (Monica Pulina), che inserirà le sarte nella rete delle operatrici disponibili. «Ringraziamo di cuore l’Associazione Sa Mata e i suoi volontari – chiosa il sindaco Mario Conoci - che hanno saputo accorciare le distanze anche in questo momento». Commenti ALGHERO - Sono arrivati da Assemini ad Alghero, questa mattina (lunedì), i volontari dell’associazione “Sa Mata”. Coordinati dalla Prociv Arci Assemini, hanno realizzato un prototipo di mascherine in Sa tex liscio (materiale chirurgico di nuova concezione), ritenuto di ottima fattura anche dai medici.Il materiale in possesso dell’associazione presieduta da Veronica Matta è stato donato alla Protezione civile di Alghero e recapitato alle sarte algheresi che si son messe a disposizione. Sara cura dell’apparato di Protezione civile comunale di Alghero ritirare i manufatti dalle sarte e distribuirli alle tante persone impegnate.«L’ auspicio – spiega l’assessore comunale con delega alla Protezione civile Andrea Montis - è che la rete di sarte algheresi cresca ancora di più, e questa “chiamata alle armi" di tutte le “cosidores dell’Alguer” serva a moltiplicare le volontarie che volessero prestare la propria utilissima opera». Chiunque volesse rendersi disponibile, può telefonare al numero 348/4982807 (Monica Pulina), che inserirà le sarte nella rete delle operatrici disponibili. «Ringraziamo di cuore l’Associazione Sa Mata e i suoi volontari – chiosa il sindaco Mario Conoci - che hanno saputo accorciare le distanze anche in questo momento».