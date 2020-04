G.M.Z. 13:00 Chiuso l´elisoccorso di Alghero, mezzo trasferito a Berchidda Dalla giornata di lunedì trasferito il mezzo a servizio del soccorso aereo dalla base di Alghero a Berchidda, in Gallura. Si tratterebbe di una scelta legata a differenti esigenze logistiche



articolo in aggiornamento Commenti ALGHERO - Base di Alghero temporaneamente chiusa e mezzo aereo a servizio del trasporto sanitario urgente trasferito nella basea Berchidda. Dalla giornata di lunedì 6 aprile è stato trasferito l'Airbusdi base in Riviera del corallo, una scelta che sembrerebbe legata a differenti esigenze logistiche anche in considerazione al mutato quadro emergenziale. In attesa della comunicazione ufficiale da parte del competente servizio dell'e dell'assessorato regionale alla Sanità, la scelta ha destato un certo malcontento tra gli operatori del territorio Sassarese.