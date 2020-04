Red 13:17 Equiparazione Forze armate-Polizia: interviene Deidda «La Difesa approva l´equiparazione salariale tra Forze armate e Polizia. Ma il resto del Governo cosa aspetta? Vogliamo fatti concreti», auspica il capogruppo della Commissione Difesa di Fratelli d´Italia







Questa la prima dichiarazione del capogruppo della Commissione Difesa Salvatore Deidda ed i colleghi Wanda Ferro e Davide Galantino, dopo essersi fatti promori di un’interrogazione rivolta al ministro dell’Interno che aveva espresso parere negativo in merito. «Abbiamo chiesto al sottosegretario alla Difesa - continuano gli esponenti di Fratelli d'Italia - di farsi portavoce di questa nostra volontà e di riferire sia al ministro dell’Interno, sia al ministro dell’Economia, se non direttamente al presidente del Consiglio Conte».



