Cor 20:30 Ad Alghero s’infanga il Psd’Az L´iniziativa di solidarietà in cui compare il simbolo di partito presa di mira da numerosi consiglieri comunali: «Una evidente caduta di stile. A maggior ragione dispiace che questo atto biasimevole provenga da un partito che ha visto tra i suoi esponenti uomini della statura morale di Emilio Lussu e Mario Melis»



Psd'Az.



Nella foto: il capogruppo Psd'Az in consiglio comunale ad Alghero, Roberto Trova, col Sindaco Mario Conoci e Governatore Christian Solinas Commenti ALGHERO - «"Non sappia la tua sinistra cosa fa la tua destra” recita il monito del Vangelo di Matteo per ricordare che le opere di bene non si fanno per poi andare in giro a vantarsene. In questo periodo triste, tra le poche note liete vi sono proprio le ripetute manifestazioni di solidarietà da parte di cittadini e associazioni nei confronti delle strutture sanitarie e di quei cittadini che più di altri stanno soffrendo a causa della crisi economica. Spiace purtroppo constatare che in mezzo a quei tanti che nel silenzio e senza secondi fini stanno mostrando grande generosità, vi sia chi sta associando alle opere di bene la propaganda politica. Associare a un’iniziativa di solidarietà, in sé ovviamente meritoria, un simbolo di partito ci pare, infatti, una evidente caduta di stile. A maggior ragione dispiace che questo atto biasimevole provenga da un partito che ha visto tra i suoi esponenti uomini della statura morale di Emilio Lussu e Mario Melis. Per questo - ci domandiamo - fino a che punto ancora i rappresentanti cittadini del Partito Sardo d’Azione vorranno utilizzare in questo modo il simbolo di un partito che ha contribuito a fare la storia della nostra Autonomia e della Sardegna stessa». Lo dichiarano i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Mario Bruno, Valdo Di Nolfo, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Pietro Sartore e Beniamino Pirisi, in riferimento ad una iniziativa di solidarietà etichettata e pubblicizzata ad Alghero col simboloNella foto: il capogruppo Psd'Az in consiglio comunale ad Alghero, Roberto Trova, col Sindaco Mario Conoci e Governatore Christian Solinas