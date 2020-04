Cor 12:27 Pasqua, fiori in cimitero ad Alghero Venerdì, sabato e domenica si potranno contattare telefonicamente i fiorai che potranno accedere al cimitero. Un mazzo di fiori per i propri cari defunti per la Pasqua







Disposta l’apertura del cimitero nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile, per consentire ai soli fiorai di depositare un pensiero floreale nelle tombe dei propri cari che non ci sono più, che, anche in questo momento, devono essere ricordati. Si tratta di una possibilità consentita ai soli fiorai di Alghero che potranno accedere al cimitero su incarico telefonico dei loro clienti per adempiere alle ordinazioni, sempre nel rispetto delle prescrizioni imposte dai provvedimenti sulla emergenza Covid-19.



L'accesso da parte dei fiorai verrà disciplinato dalla cooperativa sociale Barbara B che gestisce il Campo Santo comunale. «Il cimitero rimarrà ancora chiuso al pubblico, stante l'emergenza sanitaria in atto con l'auspicio che quanto prima si possa ritornare alla normalità. L' iniziativa si aggiunge al piano di azioni che l'Amministrazione sta mettendo in atto per ridurre i disagi della popolazione in questo momento di estrema difficoltà» conclude la nota.