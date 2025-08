Salvatore Scala 15:05 L'opinione di Salvatore Scala Alghero città solidale con la Palestina



La pace e la sicurezza sono i beni più preziosi per ogni popolo. La nostra Costituzione nata dalla Resistenza al nazifascismo, all’articolo 11, afferma che l’Italia ripudia la guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; persegue un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni partecipando alle organizzazioni internazionali aventi tale finalità. Peraltro, in base all’articolo 10 della Costituzione medesima, la nostra legislazione si conforma alle norme del diritto internazionale, incluso quello umanitario. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata Il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, puntualizza ed estende all’intero genere umano la tutela dei diritti contemplati dalla nostra Costituzione. L’Anpi tra i suoi compiti fondativi ha proprio quello di promuovere i valori della Costituzione democratica del 1948 come la libertà, il rispetto dell’individuo e dei diritti umani, l’uguaglianza e la giustizia sociale, la pace oltre che la lotta contro ogni forma di fascismo. La tragedia palestinese, iniziata ben prima del 7 ottobre 2023 con il massacro di civili israeliani compiuto da Hamas, ha subito un’accelerazione verso il baratro dell’orrore di Gaza con bombardamenti sulla popolazione civile, ospedali e personale sanitario, ambulanze, uccisione di migliaia di bambini, di persone in fila alla ricerca di cibo e acqua, la fame usata come strumento di guerra, omicidi indiscriminati, distruzione di case e villaggi, perfino di edifici di culto ad opera dell’esercito israeliano e dei coloni, presenta tutte le caratteristiche di un genocidio, secondo la definizione della Convenzione del 1948, ancorché non ancora formalmente dichiarato dalla Corte Internazionale di Giustizia, un disegno di pulizia etnica finalizzato ad ulteriori annessioni illegali di territorio palestinese. Tutta questa violenza, infiammata dall’ultradestra religiosa israeliana, viene attuata con particolare accanimento dal governo Netanyahu.

Tutto ciò premesso, con riferimento alla lettera-appello inviata da numerose associazioni cittadine al sindaco e al presidente del Consiglio comunale di Alghero avente ad oggetto “Appello per Alghero città solidale con la Palestina”, la scrivente sezione dell’ANPI di Alghero Marisa Musu, condividendo il contenuto del predetto documento, aderisce all’iniziativa e lo sottoscrive, invita inoltre le altre associazioni, i partiti e movimenti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria ma anche i singoli cittadini ad aderire all’appello o a produrne di propri con l’obiettivo comune di portare pace e giustizia in quella terra martoriata.





*Per il Direttivo della sez. ANPI di Alghero Marisa Musu