Crisi in Trexenta: l´allarme di Guasila concreta Interventi straordinari per venire incontro ai disagi dovuti all'emergenza coronavirus. A invocarli il capogruppo di "Guasila Concreta" Claudio Fenu che sollecita la sindaca Paola Casula ad adottare provvedimenti urgenti







«Strumenti indispensabili – sottolinea l’esponente della Minoranza nell’assemblea di via Cima – per tutelare i settori produttivi, che in questo momento si trovano in forte difficoltà. Una sofferenza che potrebbe strangolare le attività commerciali, legate a bar, pizzerie, che si trovano costretti ad abbassare le saracinesche». Una proposta chiara e netta che arriva dall’Opposizione.



«Nessuna polemica. In questo momento servono progetti condivisi per la ripresa dell'economia – spiega Fenu - Dal Comune potrebbe attivarsi un meccanismo volto a tagliare la rata della Tari, la tassa sui rifiuti solidi urbani, con uno sconto sulla quota mensile. Un intervento poderoso ed inconsueto, che necessita il reperimento di fondi di bilancio per coprire i mancati introiti. Il consiglio comunale potrebbe all'unanimità adottare questa procedura per mitigare gli effetti negativi della chiusura».