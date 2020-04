Red 14:27 Uniss: vademecum studenti in mobilità internazionale Continuano le attività dell’Ufficio Relazioni internazionali dell’Università degli studi di Sassari. Il vademecum contiene una selezione esaustiva di risposte a domande frequenti che vengono solitamente rivolte da chi si trova a trascorrere un periodo di formazione all’estero







E' presenta anche una pagina che raccoglie le modalità di contenimento dell’epidemia negli altri Stati. Lo sportello virtuale è su Skype con il nome “Ufficio RelInt Uniss”; è attivo negli orari dell’ufficio dal lunedì al venerdì, ma durante l’emergenza CoronaVirus è aperto anche il sabato e la domenica, dalle 9 alle 20. Inoltre, è sempre raggiungibile tramite e-mail all’indirizzo web international@uniss.it. L’Ufficio Relazioni internazionali invita «tutti i propri studenti e studentesse in mobilità Erasmus a comunicare quanto prima la volontà di rientrare in Sardegna o rimanere all’estero tramite la compilazione di un modulo apposito». Commenti SASSARI - Continuano le attività dell’Università degli studi di Sassari finalizzate a semplificare il più possibile la vita dei propri iscritti in questo periodo complicato. L’Ufficio Relazioni internazionali dell’Ateneo, che all’inizio dell’emergenza sanitaria ha attivato uno sportello virtuale per gli studenti in mobilità internazionale, ha creato un pratico vademecum on-line con tutte le informazioni indispensabili per la gestione delle mobilità studentesche a fini di studio e tirocinio all’estero, alla luce dell’evoluzione dell’epidemia di CoronaVirus.Il vademecum è disponibile sul sito internet dell'Uniss. Contiene una selezione esaustiva di risposte a domande frequenti che vengono solitamente rivolte da chi si trova a trascorrere un periodo di formazione all’estero: differenza tra sospensione, interruzione ed annullamento della mobilità; erogazione della borsa di studio; esami per via telematica dall’estero; tirocini in modalità smartworking; riconoscimento degli esami sostenuti; mobilità post laurea; prolungamento della mobilità; molti altri aspetti riguardanti la gestione amministrativa e didattica della mobilità ed una selezione di casi frequenti descritti dall’Agenzia Nazionale Erasmus+.E' presenta anche una pagina che raccoglie le modalità di contenimento dell’epidemia negli altri Stati. Lo sportello virtuale è su Skype con il nome “Ufficio RelInt Uniss”; è attivo negli orari dell’ufficio dal lunedì al venerdì, ma durante l’emergenza CoronaVirus è aperto anche il sabato e la domenica, dalle 9 alle 20. Inoltre, è sempre raggiungibile tramite e-mail all’indirizzo web international@uniss.it. L’Ufficio Relazioni internazionali invita «tutti i propri studenti e studentesse in mobilità Erasmus a comunicare quanto prima la volontà di rientrare in Sardegna o rimanere all’estero tramite la compilazione di un modulo apposito».