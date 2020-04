Red 17:49 Covid-19: ad Alghero, la solidarietà non si ferma Domenico Manca, con il figlio Pasquale, hanno voluto donare 10mila euro sul fondo per la raccolta fondi “Alghero aiuta il suo Ospedale”. La consegna è avvenuta questa mattina, nelle mani del sindaco Mario Conoci e dell’assessore comunale con delega alla Protezione civile Andrea Montis, che hanno accolto con grande soddisfazione il gesto con un sentito ringraziamento







Nella foto: il momento della consegna dell'assegno Commenti ALGHERO - La gara di solidarietà continua a far grande il cuore degli algheresi che vogliono partecipare alla splendida competizione per aiutare le famiglie ed il locale ospedale. I gesti si susseguono con grande slancio.Oggi (venerdì), un ulteriore dimostrazione delle generosità delle persone che amano la propria città, prima ancora che imprenditori capaci e protagonisti del comparto produttivo. Domenico Manca, con il figlio Pasquale, hanno voluto donare 10mila euro sul fondo per la raccolta fondi “Alghero aiuta il suo Ospedale”.La consegna è avvenuta questa mattina, nelle mani del sindaco Mario Conoci e dell’assessore comunale con delega alla Protezione civile Andrea Montis, che hanno accolto con grande soddisfazione il gesto con un sentito ringraziamento. Il fondatore dell’azienda San Giuliano ha voluto rappresentare la forte e concreta volontà di stare vicino all'ospedale ed agli operatori sanitari che si stanno impegnando con grande intensità in questa emergenza. Nonostante la richiesta di discrezione, Conoci ha voluto rendere pubblico il gesto, «perché da ogni buona azione ne possono nascere altre».Nella foto: il momento della consegna dell'assegno