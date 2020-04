Red 23:08 Covid-19: Situazione stabile al Policlinico Casula Tutti i tamponi effettuati ieri sera al Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato hanno dato esito negativo. I casi di positività al CoronaVirus accertati nel nosocomio restano dunque diciassette: sei pazienti ed undici operatori sanitari







L’ospedale è regolarmente in funzione, proseguono le sanificazioni periodiche ed i controlli. A pazienti e dipendenti sarà ripetuto il tampone e dil test sierologico sia martedì 14, sia giovedì 16 aprile.



