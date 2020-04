Red 12:28 Poste italiane riapre tre uffici nel nord Sardegna Con le nuove riaperture ad Arzachena, Castelsardo e La Maddalena, salgono a 112 su 121 gli uffici operativi nel Sassarese ed in Gallura. Rimangono in vigore le regole di sicurezza per l´accesso e le indicazioni di recarsi negli Uffici postali solo per le operazioni essenziali ed indifferibili







I tre nuovi uffici verranno riaperti a La Maddalena, Ufficio postale Moneta, in Via Benvenuto Cellini, aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.20 alle 13.35; ad Arzachena, Ufficio di Cannigione, in Piazza Ferdinando Magellano 10, aperto martedì e giovedì, dalle 8.20 alle 13.45, e sabato, dalle 8.20 alle 12.45. Infine, Castelsardo, Ufficio di Lu Bagnu, in Corso Italia 152, aperto martedì e giovedì, dalle 8.20 alle 13.35, e sabato, dalle 8.20 alle 12.35.



La riapertura degli Uffici della provincia di Sassari è stata possibile anche grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l'installazione di pannelli schermanti in plexiglass ed il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini. Poste italiane invita i cittadini «ad entrare negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all'esterno e all'interno dei locali».