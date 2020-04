video Cor 18:48 Pasquetta di fuoco nel Sassarese: immagini Il comando dei Vigili del fuoco di Sassari, con quattro squadre in attività, è riuscito a domare l´incendio grazie a elevatissimi volumi di schiuma antincendio utilizzati. Le immagini



Commenti SASSARI - Grosso incendio in una cava ad Osilo nella tarda mattinata odierna. A fuoco ingenti quantitativi di materiale in polietilene e mezzi d'opera coinvolti. Il comando dei Vigili del fuoco di Sassari, con quattro squadre in attività, è riuscito a domare l'incendio grazie a elevatissimi volumi di schiuma antincendio utilizzati. Guarda e condividi il video su Alguer.tv