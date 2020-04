Red 20:10 Rotary club Cagliari est dona uova di Pasqua e colombe alla città Duecentoventi tra uova di Pasqua e colombe donate alle famiglie in difficoltà dal club. Il Comune ha coordinato i volontari delle Associazioni di Protezione civile e vigilanza ambientale Santa Gilla, dell´Associazione Alba e della Confraternita della Misericordia di Pirri–San Giuseppe impegnati nella distribuzione







CAGLIARI - Il Comune di Cagliari ha fornito supporto operativo e coordinato le operazioni di distribuzione per un'iniziativa benefica organizata dal Rotary club Cagliari est, che ha deciso, in questo momento di difficoltà per molte famiglie, di donare duecentoventi tra uova di Pasqua e colombe per allietare le festività pasquali di alcuni nuclei familiari del capoluogo regionale. L'emergenza in corso ha creato parecchi disagi a tante famiglie, che stanno attraversando un momento non facile. Per questo motivo, è arrivata la decisione del Rotary, che in questo modo spera di poter far trascorrere una Pasqua un po' più serena al maggior numero di persone. Protagonisti anche i volontari delle Associazioni di Protezione civile e vigilanza ambientale Santa Gilla, dell'Associazione Alba e della Confraternita della Misericordia di Pirri–San Giuseppe, che hanno ritirato i pacchi e li hanno consegnati alle famiglie.