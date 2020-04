Pasqua di paura a Sant´Agostino

12/4/2020 Fuga di gas: 51enne cade dal terzo piano L´esplosione si è registrata questa mattina, in una palazzina in Via delle Muse, a Cagliari. Sul posto, Polizia, Vigili del fuoco ed il personale medico del 118. L´uomo ha riportato alcune fratture e diverse ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Atualmente, è ricoverato all´Ospedale Brotzu