Alghero solidale: 450 mascherine dagli allevatori della Nurra

12/4/2020 Covid-19: donazione spontanea per Alghero Vector, provider sanitario con sede logistica in città, vista la sua principale attività di formazione medica in questi giorni, in seguito ad una raccolta fondi, ha acquistato e consegnato dieci Video broncoscopi, apparecchiature di nuova generazione indispensabili per la lotta contro il CoronaVirus in terapia intensiva