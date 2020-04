Cor 19:28 «Dieci mascherine a 20 euro, un furto» Cittadini indignati ad Alghero. «Non è possibile un prezzo simile per soli dieci pezzi» la denuncia di una signora che ha acquistato le mascherine nei giorni scorsi







«Desidero segnalare a tutti la speculazione che a mio avviso le farmacie stanno operando sulla vendita delle mascherine. Un atteggiamento a mio parere vergognoso. Una confezione da 10pezzi di mascherine chirurgiche sono state pagate la bellezza di 20 euro. Peraltro sfuse e prive di qualsiasi protezione igienica. Le stesse mascherine in periodi normali venivano vendute a tre euro in una scatola da 50pezzi. Trovo tutto questo di pessimo gusto. Siamo già in difficoltà ad arrivare a fine mese». Questa la denuncia di una lettrice algherese che ha inviato alla redazione la prova di acquisto delle mascherine.