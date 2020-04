Cor 8:55 Task force, stralciate le aziende Nell'unità operativa tecnica oltre a Comune di Alghero e Fondazione Alghero, Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Porto Conte Ricerche, Camera di Commercio di Sassari, Università di Sassari (Dipartimento Scienze Umanistiche e Sociali e Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica), Sogeaal, Grimaldi Lines, Diocesi di Alghero - Bosa, Ospedale di Alghero







In attesa dell'ufficialità (il sindaco presenterà la task force nella mattina odierna), dovrebbero fanne parte come comunicato da Porta Terra in una nota stampa (ma il condizionale è d'obbligo in attesa della pubblicazione del nuovo atto) il Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Porto Conte Ricerche, Camera di Commercio di Sassari, Università di Sassari (Dipartimento Scienze Umanistiche e Sociali e Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica), Sogeaal, Grimaldi Lines, Diocesi di Alghero - Bosa, Ospedale di Alghero. L'Unità Operativa dovrà proporre a breve periodo ed elaborare proposte (30 giorni) per la definizione di un modello di sviluppo e della crescita del territorio algherese colpito dalla crisi sanitaria: un modello sostenibile dal punto di vista ambientale, capace di generare ricchezza, produrre reddito d'impresa, da investimenti e da lavoro, quale unica condizione per uscire dal baratro economico e produttivo generato dal Covid-19.



In occasione della conferenza stampa di presentazione, in collegamento video, insieme al Sindaco sono stati annunciati il direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani, il Direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari, Prof. Gavino Mariotti, la Direttrice del Dipartimento di Architettura, Paola Pittaluga, il Presidente della fondazione Alghero Andrea Delogu, il Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Gavino Sini, il Direttore Amministrativo e Sviluppo Business della Sogeaal, Fabio Gallo, l'Amministratore Delegato di Grimaldi Sardegna, Eugenio Cossu, e un rappresentante della Diocesi (potrebbe esserci il ritorno dell'ex sindaco Tonino Baldino). Commenti ALGHERO - Si tratta «dei migliori apporti di competenza e professionalità» e il suo nome è «unità operativa tecnica». L'ha voluta con forza il sindaco di Alghero Mario Conoci al suo fianco, per fronteggiare la crisi che si sta abbattendo sul territorio e supportare le azioni di contrasto alla pandemia e di rilancio delle attività produttive. Per le opposizioni consiliari «soltanto l'ennesimo tavolo». A coordinarlo sarà Mariano Mariani [ LEGGI ]. Una richiesta in tal senso era giunta dall'ex consigliere e assessore Provinciale, Enrico Daga , che però vedeva più l'istituzione di un vero e proprio comitato di crisi permanente, come del resto l'ex assessore al Bilancio Gavino Tanchis , chiedeva invece una Giunta di alto profilo.Mancano ancora le conferme da Porta Terra, ma dopo il caos generato in molti settori e la dura presa di posizione di sette consiglieri comunali la delibera incriminata sarebbe stata riscritta, stralciando le tre aziende inizialmente inserite da Conoci - San Giuliano, Sella & Mosca e Cantina Santa Maria la Palma - il Consorzio del Porto e il Consorzio di albergatori. L'aver scelto arbitrariamente soltanto alcune aziende, dimenticandosi interi settori, iniziava infatti a creare un certo malumore in città, che non ha tardato a manifestarsi. Sarebbero così rimasti sul tavolo prevalentemente enti e figure istituzionali peraltro già sul campo nei propri ambiti, senza le associazioni di categoria, ad esclusione di Sogeaal e Grimaldi.