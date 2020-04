Red 13:12 Castelsardo, intesa con Barracelli e Cvsm Dopo la sottoscrizione del documento, gli operatori si impegneranno a sanificare due volte al mese, e fino all’emergenza epidemiologica, prioritariamente le aree prospicienti ambulatori, guardia medica, posto 118, punti vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, banche ed uffici postali, edifici pubblici e dell’arredo urbano, e più in generale verso tutta la città







Le azioni si svolgeranno con mezzi di aspersione che consentono la nebulizzazione dei prodotti disinfettanti, a base di ipoclorito di sodio con il personale incaricato che sarà dotato di idonei strumenti di protezione personale. Il Comune corrisponderà alle associazioni, a titolo di rimborso spese e sostenute per l’acquisto di materiali ed attrezzature di protezione personale, oltre ai buoni pasto al personale impiegato, previa rendicontazione sia delle persone impiegate, sia delle spese effettivamente sostenute. Il sindaco Antonio Capula dichiara: «Ancora una volta ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione, la fattiva collaborazione dei volontari che si stanno adoperando in modo straordinario, al servizio di tutta la cittadinanza, per superare questo momento di difficoltà». Commenti CASTELSARDO - Dopo la campagna di sanificazione operata a marzo, ad inizio emergenza sanitaria Covid-19, tornano in campo i componenti della Compagnia Barracellare di Castelsardo e del Cvsm, coadiuvati da volontari cittadini. Dopo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa redatto nei giorni scorsi dal responsabile dell’Area comunale e dal comandante della Compagnia barracellare Mario Tedde e dell’Associazione Cvsm Danilo Romano, gli operatori si impegneranno a sanificare due volte al mese, e fino all’emergenza epidemiologica, prioritariamente le aree prospicienti ambulatori, guardia medica, posto 118, punti vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, banche ed uffici postali, edifici pubblici e dell’arredo urbano, e più in generale verso tutta la città.Barracelli e Cvsm sono costantemente impegnati, ognuno per le rispettive caratteristiche e specialità, in attività di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19, disponendo di mezzi idonei alla disinfestazione con caratteristiche compatibili con le indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. Le associazioni si impegnano a svolgere l’attività in maniera coordinata e collaborativa con il Comune, che coordina gli interventi, con l’assessore alla Protezione civile Roberto Fiori e con gli altri soggetti coinvolti, secondo le indicazioni tecniche del Consiglio del Snpa relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo dei disinfettanti nel quadro dell’emergenza Covid-19.Le azioni si svolgeranno con mezzi di aspersione che consentono la nebulizzazione dei prodotti disinfettanti, a base di ipoclorito di sodio con il personale incaricato che sarà dotato di idonei strumenti di protezione personale. Il Comune corrisponderà alle associazioni, a titolo di rimborso spese e sostenute per l’acquisto di materiali ed attrezzature di protezione personale, oltre ai buoni pasto al personale impiegato, previa rendicontazione sia delle persone impiegate, sia delle spese effettivamente sostenute. Il sindaco Antonio Capula dichiara: «Ancora una volta ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione, la fattiva collaborazione dei volontari che si stanno adoperando in modo straordinario, al servizio di tutta la cittadinanza, per superare questo momento di difficoltà».