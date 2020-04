Red 18:19 «Una risposta forte per la tutela dei nostri anziani» Oggi, nelle case di riposo di Alghero ha operato il team congiunto civile-militare per screening e percorsi di prevenzione. Test ad ospiti ed operatori di tutte le strutture. Il commento del presidente del Consiglio regionale







La task force congiunta di Azienda ospedaliero universitaria Sassari, ATS e Sanità militare interforze, disposta dalla Regione autonoma della Sardegna e coordinata dall’Unità di crisi locale del nord sardegna, sta eseguendo i test su tutti gli ospiti e gli operatori delle strutture della provincia di Sassari. La task force è intervenuta la settimana scorsa nelle strutture di Ossi, Tula, Torralba, Pozzomaggiore e Porto Torres, e questa settimana a Sassari, Ittiri, Sorso, Siligo, Bonorva ed Alghero. I controlli proseguiranno fino a coprire tutte le strutture della provincia.



«Questa task force sanitaria, fortemente voluta dal presidente Solinas e dall'assessore Nieddu, è un'ulteriore conferma dell'impegno e dell'attenzione che la Regione sta attuando attraverso il piano di contenimento epidemico, con particolare attenzione alla tutela degli anziani ed i pazienti fragili – commenta il presidente del Consiglio regionale Michele Pais – ed è mirata a mettere in sicurezza le residenze sanitarie assistenziali avviando le operazioni di screening nelle case di riposo e allargando i controlli a tutto il personale delle strutture. Ringrazio i dirigenti ed il personale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e dell'Ats e i militari impegnati in questa emergenza insieme all'Unità di crisi locale del nord Sardegna e al Centro di coordinamento dei soccorsi della Prefettura di Sassari. Un grande lavoro di squadra».



Nella foto: medici militari nella struttura di Sant'Agostino Commenti ALGHERO - Sono iniziati questa mattina (venerdì) e finiranno domani, sabato 18 aprile, i test virologici nelle case di riposo di Alghero. Inoltre, saranno istituiti dei percorsi per gestire la prevenzione ed il contenimento del contagio che contribuiranno a scongiurare eventuali rischi futuri. I controlli rientrano nell'attività di supporto medico e screening per Sars Cov-2 nelle case di riposo della provincia di Sassari, intensificata questa settimana.La task force congiunta di Azienda ospedaliero universitaria Sassari, ATS e Sanità militare interforze, disposta dalla Regione autonoma della Sardegna e coordinata dall’Unità di crisi locale del nord sardegna, sta eseguendo i test su tutti gli ospiti e gli operatori delle strutture della provincia di Sassari. La task force è intervenuta la settimana scorsa nelle strutture di Ossi, Tula, Torralba, Pozzomaggiore e Porto Torres, e questa settimana a Sassari, Ittiri, Sorso, Siligo, Bonorva ed Alghero. I controlli proseguiranno fino a coprire tutte le strutture della provincia.«Questa task force sanitaria, fortemente voluta dal presidente Solinas e dall'assessore Nieddu, è un'ulteriore conferma dell'impegno e dell'attenzione che la Regione sta attuando attraverso il piano di contenimento epidemico, con particolare attenzione alla tutela degli anziani ed i pazienti fragili – commenta il presidente del Consiglio regionale Michele Pais – ed è mirata a mettere in sicurezza le residenze sanitarie assistenziali avviando le operazioni di screening nelle case di riposo e allargando i controlli a tutto il personale delle strutture. Ringrazio i dirigenti ed il personale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari e dell'Ats e i militari impegnati in questa emergenza insieme all'Unità di crisi locale del nord Sardegna e al Centro di coordinamento dei soccorsi della Prefettura di Sassari. Un grande lavoro di squadra».Nella foto: medici militari nella struttura di Sant'Agostino