Aerei, proroga operativa fino al 24 ottobre Alitalia coprirà tutte le rotte. Dal 3 maggio - salvo ulteriori blocchi dovuti all´emergenza sanitaria in corso, la compagnia sarà a pieno regime. La proroga non potrà andare oltre il 2020







Di fatto, però, sino al 3 maggio si volerà solo da Cagliari per Roma, e una sola volta al giorno, come previsto dal decreto del ministero dei Trasporti che per far fronte all'emergenza Covid-19 ha sospeso il traffico passeggeri da e per la Sardegna e chiuso gli aeroporti di Alghero e Olbia.



Tutti i collegamenti saranno coperti da Alitalia. La compagnia di bandiera, che già operava su Alghero e Cagliari, si è aggiudicata infatti la procedura di emergenza adottata per supplire alle rotte lasciate scoperte con la liquidazione di Air Italy dallo scalo di Olbia. In ogni caso, l'attuale regime di proroga, in base agli accordi in sede europea e ministeriale, non potrà comunque andare oltre il 31 dicembre, quando servirà un nuovo bando.