Forestale, 31.851 controlli Covid

Questi i dati dal 14 marzo. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 611 controlli: 133 nell’area di Cagliari, 43 Iglesias, 35 Oristano, 195 Sassari, 73 Tempio, 113 Nuoro, 19 Lanusei

CAGLIARI - Dal 14 marzo sono 31.851 i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 611 controlli: 133 nell’area di Cagliari, 43 Iglesias, 35 Oristano, 195 Sassari, 73 Tempio, 113 Nuoro, 19 Lanusei. Sono state sanzionate 15 persone (10 a Cagliari, 3 a Sassari, 2 a Tempio), per un totale (dal 14 marzo) di 619.